Rapid Wien empfängt WSG Tirol - ab 17 Uhr LIVE

Der Vorsprung des Tabellenvierten auf den Siebenten Austria Klagenfurt beträgt vier Zähler, bei passenden Resultaten in den Parallelspielen könnte für Grün-Weiß auch ein Punkt für einen Platz in der Meistergruppe reichen. Auf Rechenspiele möchte sich Barisic jedoch nicht einlassen. „Ich will, dass wir gewinnen, eine gute Leistung abrufen, ans Salzburg-Match anknüpfen und alles auf den Platz bringen, was wir imstande sind zu bringen - unabhängig davon, wie es auf den anderen Plätzen steht.“