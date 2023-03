Italiens Küstenwache rettete über 1200 Menschen

Demonstration an Strand, wo Leichen angespült wurden

Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Bootsunglück demonstrierten indes Tausende Menschen gegen das Sterben im Mittelmeer. Rund 5000 Demonstranten nahmen am Samstag an einer Prozession durch die kalabrische Stadt Steccato di Cutro teil, in der sich jenes Unglück abspielte. Die Demonstration endete am Strand der Stadt, an dem die Leichen angespült wurden, mit einer Schweigeminute. Die Demonstranten trugen ein Holzkreuz, das mit Teilen des Wracks des Schiffes gebaut wurde. Das Kreuz wurde von mehreren Teilnehmern getragen. An der Demonstration beteiligten sich auch einige Angehörige der Todesopfer.