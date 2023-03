Lehmann über ihre Bisexualität: „Für uns normal“

„Du bist mal mit deiner Kollegin Ramona Bachmann zusammen gewesen“, leitet der Interviewer die Frage ein, „du warst bis vor einem halben Jahr mit Douglas Luiz (von Aston Villa, Anm.) zusammen. Also stehst du ja auch öffentlich zu deiner Bisexualität. Warum ist das noch immer nicht normal?“ Lehmanns Replik: „Ich würde sagen, dass es für uns im Frauenfußball normal ist. Jeder akzeptiert uns so. In der Welt draußen sagen die meisten, sie akzeptieren es, hinterrücks heißt es dann aber doch oft. ‘Oh mein Gott ...‘“