Die schöne Grazerin mit den Katzenaugen

Verarmt und Vergessen

Am 16. Mai 1992 starb Marisa Mell in Wien. „Pater Laun, der Pfarrherr vom Kahlenbergerdorf, hat Marisa dieses Grab geschenkt, es war nötig, Freundin dir ein Grab zu schenken, in Armut bist du gestorben. Aber vielleicht doch ein wenig reicher, denke ich, als in den letzten Jahren deiner großen Gagen. Als dein Körper ausgebeutet wurde und du die Kraft nicht hattest, dich zu widersetzen und nach Liebe Ausschau zu halten, statt zu konkurrieren. Wer ist die Schönste im ganzen Land, diese ewig verderbliche Frage hat auch dir das Leben ruiniert“, verabschiedet sich Erika Pluhar von ihrer Freundin. Sie hätte hinzufügen können, dass Marisa Mell nicht nur als wunderschöne Frau, sondern auch als Schauspielerin in Erinnerung bleiben würde. Davon zeugt nicht nur ein Special im Rahmen der Diagonale mit dem Film „Feuerblume“, in dem Markus Mörth ihr ein Denkmal setzt, sondern auch die Ausstellung „Magic Marisa“ im Graz Museum, die am 15. März eröffnet wird.