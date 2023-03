Horror-Zug-Trip: Paar in Kälte stehen gelassen

Zwei Stunden ohne Licht und Heizung im Abteil

„Plötzlich hat der Zug eine Notbremsung hingelegt und fuhr nicht weiter. Durchsagen gab es nur auf Ungarisch - man ließ uns zwei Stunden ohne Licht und Heizung im Abteil warten.“ Bis das Ehepaar in einen überfüllten Bus gesteckt und zu einem kleinen Bahnhof in der „Pampa“ chauffiert wurde. Wo die beiden nach einer weiteren Stunde Wartezeit endlich den Railjet in Richtung Wien nehmen konnten.