Emily Ratajkowski packt über Ehe-Drama mit Ex aus

Ratajkowski wirft Ex „Gaslighting“ vor

Rückblickend sei es die beste Entscheidung gewesen, ihren Mann zu verlassen, so Ratajkowski: „Ich denke, so viel von dem, was ich aus dieser Beziehung gelernt habe, ist, seinen Instinkten zu vertrauen. ,Gaslighting‘ ist eine echte Sache.“ Unter „Gaslighting“ versteht man eine Form von psychischer Gewalt, bei dem die Opfer durch Lügen und Einschüchterung manipuliert werden, damit sie anfangen, an sich selbst zu zweifeln.