Trapattoni: Seit 25 Jahren ist die „Flasche leer“

„Ich machte nur den Fernseher aus und dachte, das sei ,Versteckte Kamera‘. Klingelt’s jetzt gleich an der Tür? Aber es kam keiner“, erinnert sich Thomas Strunz an den 10. März 1998. Als Bayern-Coach Giovanni Trapattoni, zwei Tage nach dem 0:1 gegen Schalke, binnen dreieinhalb Minuten mit einer unvergessenen Wutrede in die Geschichtsbücher einging. „Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt zehn Spiele, ist immer verletzt. Was erlauben Strunz?“