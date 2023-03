Die 30 Wichtigsten im österreichischen Fußball

Unangefochten steht der Fußball in Österreich in der Beliebtheit an oberster Stelle aller Sportarten. Rund 270.000 Mitglieder zählen die 2041 Vereine. Corona setzte den Mitgliederzahlen gehörig zu, seit neun Jahren geht auch die Anzahl der Vereine kontinuierlich zurück. Und dennoch gibt es vor allem bei Länderspielen rund neun Millionen „Teamchefs“ im Land. Kein Wunder, dass der richtige Teamchef Ralf Rangnick die Rangliste der Wichtigsten im österreichischen Fußball anführt.