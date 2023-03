Arbeiter verletzt Kollege mit Messer am Nacken

Wilde Szenen haben sich am Mittwoch in einer Firma in Lermoos im Tiroler Bezirk Reutte ereignet. Ein Deutscher (34) ging mit einem Cuttermesser auf seinen bulgarischen Arbeitskollegen (32) los. Dieser musste notoperiert werden. Für den 34-Jährigen klickten die Handschellen. Das Motiv ist noch unklar.