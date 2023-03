„Verlieren wir, geht es um die ,Goldene Ananas‘“

„Nie in den Flow gekommen“

Nachdem der gebürtige Dornbirner im Jänner 2022 zu Union Waldviertel gewechselt war und sich mit den „Nordmännern“ auf Anhieb den Meistertitel gesichert hatte, läuft es heuer nicht so rund. „Es ist ein komplett anderes Team als in der vergangenen Saison“, erklärt der 24-Jährige. „Im Vorjahr hat die Mannschaft von Anfang an gewonnen, sich in einen wahren Flow gespielt. Das haben wir in dieser Saison einfach nie in der Form geschafft.“ Egal wie das „Do-or-Die“-Spiel in Kärnten ausgeht - Reiter wird auch nächste Saison als Libero bei den Niederösterreichern agieren. „Ich habe noch ein Jahr Vertrag, danach wird man sehen, wie es weitergeht mit mir und dem Hallen-Volleyball.“