Berufsfeuerwehr rettet zwei Menschen vor Feuertod

„Durch eine Passantin wurden wir heute in den Vormittagsstunden zu einem Wohnungsbrand in den Stadtteil Bindermichl alarmiert. Bereits während der relativ kurzen Anfahrt liefen sehr viele Notrufe in der Leitstelle ein was wiederum auf ein größeres Ereignis schließen ließ. Dies bestätigte sich da die Rauchsäule bereits aus einiger Entfernung wahrnehmbar war“, so die Linzer Berufsfeuerwehr.