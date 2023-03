Olympiasieger Strolz hat das Siegen nicht verlernt

Bei 14 Rennen war Kombi-Olympiasieger Johannes Strolz in dieser Saison an den Start gegangen. Nur viermal hatte der Vorarlberger das Ziel gesehen. Ein zweiter Platz beim Europacup in Jaun war bis Mittwoch das beste Ergebnis. Nun bewies der 30-Jährige aber, dass er immer noch gewinnen kann.