Kilometerlange Staus nach zwei Unfällen in Wien

Konkret kam es laut ÖAMTC auf der A23 vor St. Marx in Richtung Vösendorf sowie im Tunnel Vösendorf auf der S1 in Richtung Schwechat zu jeweils einem Unfall. Auf der Südosttangente standen die Blechkolonnen bis zurück auf die S2, Autofahrer mussten etwa eine Stunde Wartezeit in Kauf nehmen. Aber auch auf den Ausweichrouten wie Wagramer Straße, Handelskai sowie A22 ging wenig bis gar nichts weiter.