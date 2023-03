20.000 Hühner positiv auf Salmonellen geprüft

Hühner wurden getötet

Umso besser, dass die 20.000 infizierten Hühner entdeckt wurden, bevor sie den Weg in den Lebensmittelhandel gefunden haben. Getötet werden mussten sie trotzdem. „Für alle Beteiligten ist das sehr schwer“, so Leitner. Er betonte im „Krone“-Gespräch, dass bei der weiteren Vorgehensweise, wie beispielsweise dem Verladen der Tiere, alle tierschutzrechtlichen Richtlinien eingehalten wurden. Eine Quelle für die Bakterien wird selten gefunden: „In manchen Fällen liegt es am Einstreu, das importiert wurde“, weiß Leitner.