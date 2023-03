Pkw prallte gegen Lkw: Zwei Schwerverletzte

Gegen 14. Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit einem Pkw auf der L 605 im Ortsgebiet von Pölfing-Brunn in Richtung Gasselsdorf. Am Beifahrersitz befand sich ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Zeitgleich fuhr ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit einem Lkw auf der L 605 in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Lkw. Die beiden Pkw-Insassen erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte das Rote Kreuz die beiden Verletzten ins LKH Deutschlandsberg. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.