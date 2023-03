Ohne Bäuerinnen geht es schon lange nicht mehr!

Im Burgenland sind es 35 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe, die von Frauen geführt werden. Das betont auch Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Aber nicht nur das. „Zwei von drei Bäuerinnen engagieren sich neben Familie und Hof noch ehrenamtlich in Vereinen. So tragen sie wesentlich zum Erhalt von Traditionen und zu einem funktionierenden sozialen und gesellschaftspolitischen Leben am Land bei“, ergänzten Landesbäuerin Christine Riepl und Bezirks- und Seminarbäuerin Helene Milalkovits.