Liverpool-Fans bekommen Ticketpreise zurück

Nach dem Chaos rund um das Champions-League-Finale 2022 in Paris hat die Europäische Fußball-Union UEFA angekündigt, den mitgereisten Anhängern des FC Liverpool den Kaufpreis für die Eintrittskarten zu erstatten. Man werde ein spezielles Rückerstattungssystem einführen, teilte die UEFA am Dienstag mit. Damit würden die Inhaber aller 19.618 Tickets, die Liverpool für das Endspiel zugeteilt worden waren, entschädigt. Der FC Liverpool kündigte an, die Abwicklung zu verwalten.