Derby-Aufstieg war schon oft ein Glücksbringer

Früher waren Derbyserien zwischen KAC und VSV ein Standard. In der Zeit von 1994 und 2002 haben sich die Kärntner Klubs sogar jede Saison in den Play-offs duelliert. Meist allerdings mit dem besseren Ende für die Klagenfurter. Denn insgesamt gingen nicht nur zehn der 14 Serien an die Rotjacken - man setzte sich auch in den letzten drei Play-off-Duellen gegen Villach durch. Die letzten zwei (in den Saisonen 2010/11, 2020/21) gewann man sogar eindrucksvoll mit 4:1.