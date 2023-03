Fast die Hälfte der Tatverdächtigen sind Ausländer

Die Quote verringerte sich um drei Prozentpunkte - aufgrund der Pandemie-Jahre sei sie aber nicht mit diesen vergleichbar, meint Polizei-Direktor Bernhard Rausch. In einem Bereich spricht er aber definitiv von einem „Höchststand“: bei der Internet-Kriminalität. Demnach gibt es neunmal mehr Fälle als noch vor zehn Jahren. Die Hälfte der Fälle betreffen Betrugsdelikte. Die Polizei kündigt in diesem Bereich nun auch Verstärkung an: „Mehr IT-Spezialisten und ein eigenes Trainingszentrum für Polizisten.“