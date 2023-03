IAEA-Chef zu Atomstreit: „Waffengewalt verhindern“

Bessere Überwachung notwendig

Grossi vereinbarte am Freitag und Samstag in Teheran mit Präsident Ebrahim Raisi und anderen hochrangigen Regierungsvertretern eine genauere Überwachung des Atomprogramms mit Kameras und anderen Geräten. Es müsse aber noch geklärt werden, ob die IAEA Zugang zu den Aufzeichnungen erhalte oder ob die Daten wie in der Vergangenheit gesperrt blieben, bis der Atomstreit mit dem Iran gelöst sei, präzisierte Grossi am Montag am Rande des IAEA-Gouverneursrates.