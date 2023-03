McDonald‘s: Big Mac wird es so nicht mehr geben

Wenn McDonald‘s an den Geschmacksschrauben dreht, wird das bei vielen Fans vermutlich Angstzustände, aber auch Neugier auslösen. Denn den beliebten Big Mac wird es ab Dienstag in der gewohnten Form nicht mehr geben. Die Klassiker der Burgerkette werden erstmals neu und leicht abgeändert zubereitet. Wie die neue „Best Burger“-Zubereitung abläuft, und ob sie auch geschmacklich punkten kann, darüber hat sich die „Krone“ bei einer Verkostung in der Filiale auf der Mariahilferstraße 22-24 selbst ein Bild machen können.