Bozener Eis war für Black Wings schon oft heiß!

Der Jubel vom Einzug ins Viertelfinale ist bei Eishockey-Linz kaum verhallt, da geht’s am Dienstag schon los: 48 Stunden nach dem 3:0 über Graz startet heute die Best-of-7-Serie: In Bozen, wo es bei den Viertelfinal-Duellen 2015 (4:3), 2016 (4:2) und 2017 (1:4) schon oft heiß her ging. Fast zu heiß.