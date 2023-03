Jung und Alt häkeln gegen das Korallensterben!

Zum Chillen: In Gesellschaft häkeln

Die Schüler Maede (15), Ilirida (14) und Maria (13) sind begeistert: „Wir finden das Thema wichtig.“ Und darum haben sich sogar bereit erklärt, in den Tutorials „An die Wolle“ in YouTube vorzuzeigen, wie man anschlägt und Maschen macht. Es gibt aber auch reale Häkeltreffs.