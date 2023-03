Herber Rückschlag für den FC Dornbirn

In die Partie gestartet waren die Hausherren eigentlich sehr gut. Konzentriert und vorausschauend, in den ersten zehn Minuten zwangen sie die Hütteldorfer zu Fehlern in deren Hälfte. Die sie aber nicht in Tore ummünzten. „Eigentlich hätte es 2:0 stehen müssen“, meinte Janeschitz. Stattdessen kassierte sein Team nach 14 Minuten das 0:1, Rapids erste Chance.