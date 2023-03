Mader muss „Team finden, das Abstiegskampf kann.“

Uwe Hölzl (Sturm-Co-Trainer, vertrat kranken Christian Ilzer):

„Für mich ist die Arbeit an der Linie nicht neu, ich kenne sie von früher. Christian hat mir eingeredet, dass ich ruhig und besonnen sein muss. Daran habe ich mich gehalten. Lustenau hat in der ersten Halbzeit merklich dagegen gehalten. In der zweiten Halbzeit waren wir aber die klar bessere Mannschaft, haben wieder die Tugenden, die Power und den Willen, auf den Platz gebracht.“