15.000 Kubikmeter Fels werden weggesprengt

In der Montfortstadt wurde am Freitag zur Spatenstichfeier geladen. Allerdings ging es dabei nicht um ein neues Wohnhaus oder gar um ein ganze „City“, sondern um ein Projekt, das Feldkirch vor einem hundertjährlichen Hochwasser schützen soll. Dafür muss die Ill im Bereich Kapfschlucht aufgeweitet werden. Vor dem eigentlichen Baustart wurde noch eine provisorische Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Ill errichtet und ebenfalls am Freitag eröffnet.