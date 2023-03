Wenn der Strom plötzlich weg ist

Und plötzlich ist der Strom weg, die Bildschirme werden dunkel, das Telefonnetz funktioniert nicht mehr, das Licht fällt aus. So geschehen am Freitag in Dornbirner Rathaus. Zum Glück währte das Black out nicht lange, denn sofort sprang im Rathaus-Keller ein Diesel-Aggregat an. So startete die Black-out-Übung in Vorarlbergs größter Stadt, an der insgesamt 800 Personen beteiligt waren, darunter Feuerwehr, Stadtpolizei, Bundespolizei, Rotes Kreuz, Wasserrettung und Bergrettung. Selbst der Krisenstab des städtischen Krankenhauses war eingebunden.