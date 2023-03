250 Euro „Strafe“ fürs Umdrehen mit dem Auto

Hausbesitzer will Geld

Denn wenige Wochen später flatterte dem Linzer ein Brief ins Haus. Darin wird er aufgefordert, 250 Euro zu zahlen. „Sie haben in der Einfahrt in der (oben genannten Adresse) mit Ihrem Kraftfahrzeug (...) widerrechtlich umgekehrt bzw. gewendet“, heißt es in dem Schreiben. Der Linzer wird aufgefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Und er soll 250 Euro zahlen, darin enthalten die Gebühr für die Auskunft aus der Kraftfahrzeugsdatei (15,30 Euro). „Das ist ja eine Frechheit“, ärgert sich der Linzer. Und er ist offensichtlich nicht alleine. „Im Anhang des Schreibens sind noch sieben andere Personen aufgelistet, die offenbar auch dort umgedreht haben. Das ist doch eine Abzocke von dem Mann. Der macht da eine gutes Geschäft damit“, so der Linzer.