Anrainer demonstrieren gegen „Parkplatz-Raub“

Um kaum eine Gasse in der Landeshauptstadt herrschen aktuell so viele Diskussionen wie um die Zinzendorfgasse, die im Grazer Univiertel die Glacisstraße mit dem Sonnenfelsplatz verbindet. Hier krachen zwei Welten aufeinander: Für die einen ist die „Zinze“ mit ihren Lokalen der Mittelpunkt des studentischen Lebens. Für die anderen, vor allem für Hausbesitzer, ist sie Lebensraum bis ins hohe Alter. Und für Wirtschaftstreibende ist sie der Ort, an dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen.