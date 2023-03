Der Humor der Vorarlberger ist knochentrocken

„Man mag es nicht glauben, aber ich war früher schüchtern. Mein erster Auftritt erfolgte bei einem ’bunten Abend’ der Jungschar. Da hatte ich nur einen Satz - die Pointe - zu sagen. Der Lachschwall und der Applaus haben in mir etwas berührt. Von da an wusste ich: Das will ich ein Leben lang machen“, erinnert sich Gabi an ihr Debut. Gottlob hat sie, nicht zuletzt dank vieler weiterer Ovationen, ihre Schüchternheit längst überwunden. Das gilt auch für ihren „bürgerlichen Job“ als Juwelenfachberaterin. Eine richtige Entscheidung, denn spätestens, als sie eingeladen wurde, bei den „Wühlmäusen“, damals Vorarlbergs einzige Kabarett-Truppe, mitzumachen, war der Weg klar. „Auch wenn politisches Kabarett nicht meine Stärke ist, habe ich bei Heiner Linder viel gelernt“, streut sie ihrem Mentor Rosen.