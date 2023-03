ORF-Managerin klagt ORF ++ Fridays For Future

Und: Fridays for Future hat heute wieder zum weltweiten Klimastreik aufgerufen - bereits zum zwölften Mal. Damit will man wieder die Massen zum Klimaprotest-Protest bringen. Auch bei uns in Österreich wird für den Umweltschutz demonstriert. Unter dem Motto „Morgen ist zu spät“ haben heute Aktivisten der „Fridays For Future“-Bewegung bundesweit in neun Städten demonstriert. 25.000 Teilnehmer sollen in Wien an der Demonstration teilgenommen haben. Ziel der Teilnehmer war es erneut, Druck auf die Politik auszuüben, damit sie die Klimakrise stärker bekämpft.