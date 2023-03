Wie Stammzellen bei Gelenksschmerzen helfen können

Wir werden älter und das strapaziert unsere Gelenke. Häufig kommt es zur Arthrose und die Schmerzen schränken die Betroffenen im Alltag stark ein. Eine spezielle Therapieform sagt den Gelenksschmerzen jetzt den Kampf an. Dabei werden die eigenen Stammzellen bei den betroffenen Gelenken injiziert. Wie das genau funktioniert, darüber hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Wiener Arzt DDr. Karl-Georg Heinrich in der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins gesprochen. Der Mediziner behandelt in seiner Praxis Arthrose, Knorpelschäden und Gelenkabnützungen mit Stammzellen aus dem Körperfett der Patienten.