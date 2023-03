Besondere Momente für zukünftige Bräute

Emotionen und Vorfreude teilt Anna-Lena mit ihren Kundinnen in ihrem neuen Atelier in Feldkirch. „Der Brautkleidkauf sollte im besten Fall ein Erlebnis sein, bei welchem unvergessliche Momente erschaffen werden“, erzählt die junge Unternehmerin. Neben ihrer Leidenschaft fürs Singen haben es Anna-Lena wunderschöne Brautkleider seit jeher angetan: „Da kommt das kleine Mädchen in mir durch.“