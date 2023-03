Demo für Klimarettung heute auch in Salzburg

In Salzburg starten die „Fridays for Future“-Aktivisten um 15 Uhr mit einer Kundgebung am Hauptbahnhof. Danach zieht die Demo via Rainerstraße, Staatsbrücke und Haus der Natur zum Festspielhaus. Mit einer Abschlussveranstaltung ab 17 Uhr im Markussaal in der Gstättengasse soll der Klimastreik in Salzburg zu Ende gehen.