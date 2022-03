Aktivisten streiken für Klima und Frieden

Wir sind bereits seit drei Jahren in Salzburg aktiv und streiken jeden Freitag für das Klima“, sagt Umweltaktivistin und Mitgründerin der Bewegung Anika Dafert. Die 19-Jährige traf sich mit hunderten anderen Jugendlichen am Freitagnachmittag am Hauptbahnhof Salzburg, um für eine klimagerechte Erde und den weltweiten Frieden einzustehen.