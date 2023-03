Lenker warnte vor Busabsturz: „Haltet euch fest!“

Bräutigam in spe starb am Unfallort

Noch an der Unfallstelle war am Samstagabend ein 31-jähriger Insasse ums Leben gekommen. Es handelte sich um einen Bräutigam in spe aus Triftern im Landkreis Rottal-Inn, der mit seiner Polterrunde in Schladming war. Weitere Insassen wurden teils schwer verletzt. Bis auf eine Person haben inzwischen aber alle die Spitäler wieder verlassen können.