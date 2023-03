Mädchen beim Rodeln gleich zweimal gerammt

Gegen 19.40 Uhr fuhr die junge Urlauberin mit einer Leihrodel die Rodelbahn „Gaislachkogl“ in Sölden ins Tal. „Im mittleren Bereich der Rodelbahn, auf einem geraden Streckenabschnitt, fuhr ein unbekannter Rodler in die Rodel der Zehnjährigen“, heißt es seitens der Polizei. Das Mädchen kam dadurch zu Sturz und prallte in weiterer Folge mit dem Kopf gegen eine Absturzsicherung aus Holz. „Der zweitbeteiligte Rodler kam ebenfalls zu Sturz, kümmerte sich jedoch nicht um die verletzte Rodlerin und fuhr ohne Bekanntgabe seiner Personaldaten weiter“, so die Exekutive.