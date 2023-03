Frische Zirkusluft in des Kaisers Gelddruckerei

Schon als Kinder haben sie ihre Liebe für den Zirkus entdeckt. Die Faszination dafür hat sie über die Jahre nicht mehr losgelassen. Daher haben sie kurzerhand ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Nun leben Marc und Seraina Dorffner ihren Traum - als Betreiber eines eigenen Varieté-Theaters, des ersten und einzigen in Niederösterreich. Der passende Ort dafür war schnell gefunden: Und so heißt es in der einstigen Papierfabrik in Kleinneusiedl im Bezirk Bruck an der Leitha ab morgen: „Bühne frei für Artisten, Akrobaten, Attraktionen!“