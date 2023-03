An der Seite von US-Boy peilt Perterer Olympia an

Für Triathletin Lisa Perterer startet am Freitag ein ereignisreiches Jahr mit dem WTS-Rennen in Abu Dhabi. Die Olympia-Quali für Paris 2024 und die Halb-Ironman-WM in Finnland sind die Highlights. In der Vorbereitung setzte sie auf männliche Unterstützung - von Freund Robby Webster.