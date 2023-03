Einberufene werden ins Verderben geschickt

Die Hoffnungen waren groß - einberufene Männer wollten in einem Brief Kreml-Chef Putin auf die Missstände in der Armee aufmerksam machen und hofften, in die Verteidigung wechseln zu können. Denn für den Einsatz im Sturmbataillon fehlten ihnen Übung und Wissen. Das berichteten die Reservisten und ihre Verwandten dem Internet-Journal „Ljudi Bajkala“.