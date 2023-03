Ex-Hofburgkandidat wieder im Gerichtssaal

Mit 8,1 Prozent fuhr Rechtsanwalt Tassilo Wallentin im Oktober 2022 ein beachtliches Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl ein. Am Dienstag gab der 49-Jährige sein Comeback als Verteidiger im Landesgericht für Strafsachen in Wien: „Der Gerichtsalltag ist mir abgegangen. All die Hintergründe, die man hier mitbekommt. Ich hab’s schon sehr gern“, sagt der Ex-Hofburgkandidat im Gespräch mit der „Krone“, während der Schöffensenat über das Urteil für seinen Mandanten berät.