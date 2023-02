„Anzünder“ fehlt noch bei den Halloween-Prozessen

Zwischen 45 Minuten und sechs Stunden - so lange, beziehungsweise so kurz sind die ersten sieben Prozesse rund um die Linzer Krawallnacht von Halloween bis 3. April angesetzt. Morgen, Donnerstag, geht’s mit einem der Rädelsführer, einem 22-jährigen Syrer los. „Er soll führend an der Halloween-Nacht teilgenommen haben, indem er zahlreiche anwesende Teilnehmer verbal und durch Handzeichen aufgefordert haben soll, gegen die Polizei vorzugehen“, sagt der Sprecher des Linzer Landesgerichts, Walter Eichinger. Der Angeklagte sagt zwar, dass er dabei war, aber nur als passiver Zuseher. Videos und Zeugen würden etwas anderes sagen.