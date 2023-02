4-Tage-Woche:Kurze Arbeitszeit aber volles Gehalt

Schon seit geraumer Zeit wird darüber diskutiert, manche Firmen haben schon Gefallen an dem System gefunden, andere wiederum haben nach einer Testphase alles beim Alten belassen. Gemeint ist eine Verkürzung der Arbeitszeit bei gleichbleibendem Gehalt. Glauben Sie, dieses System kann funktionieren? Was spricht in Ihren Augen dafür und was dagegen? Haben Sie oder jemand in Ihrem Umfeld schon Erfahrungen in dem Bereich sammeln können? Lassen Sie es uns wissen und teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!