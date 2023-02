Seltenes Q-Fieber in Deutschland nachgewiesen

„Einige sind wissentlich erkrankt, bei anderen gibt es möglicherweise keine Symptome“, erklärte Kreissprecherin Marion Junker am Montag. „Es ist eine Krankheit, die im Zuge des Klimawandels aus Richtung Süden hochkommt.“ Knapp ein Dutzend Infektionen wurden bisher in Amt Neuhaus erfasst, die Krankheit sei aber so selten, dass viele Ärzte sie gar nicht erkennen, hieß es weiter.