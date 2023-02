Montafoner um 4800 Euro erleichtert

Da die „Tochter/Sohn“-Masche in Vorarlberg immer noch zieht, mahnt die Kriminalpolizei einmal mehr zur Vorsicht. Konkret wird geraten:

- Bleiben Sie vorsichtig und versuchen Sie Ihre Angehörigen, wenn sich diese mit vermeintlichen Geldforderungen an Sie wenden, auf der Ihnen bekannten Rufnummer zu kontaktieren

- Wenn sie von einer unbekannten Rufnummer kontaktiert werden, speichern Sie diese nicht ab

- Stellen Sie Fragen, die nur Ihr echter Sohn bzw. Ihre echte Tochter wissen können

- Bleiben Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen - egal ob am Telefon oder über WhatsApp - sehr misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Ist ein Schaden entstanden, verständigen Sie umgehend Ihre Hausbank und ersuchen Sie um Rückbuchung

- Erstatten Sie bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige

- Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche