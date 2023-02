Schmutziges Geschäft mit unseren alten Gewändern

Schon allein die Menge an oft noch gut tragbarem und nur aus Modegründen anfallendem Abfall stimmt bedenklich. Denn wurden im Jahr 2000 rund 550.000 Tonnen aus der EU exportiert, so waren es zuletzt 1,7 Mio. Tonnen. Im Durchschnitt sind das fast vier Kilo pro Unionsbürger, also auch pro Österreicher.