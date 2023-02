Bald sollen alle den ORF zahlen: Ist das fair?

Keine Paywall, keine Budgetfinanzierung: ORF-Abgabe für alle kommt!

Denn bisher mussten nur jene zahlen, die das Angebot durch ein empfangsbereites Gerät prinzipiell nutzen konnten. Der Verfassungsgerichtshof urteilte aber: Die Benachteiligung von TV- und Radiobesitzern ist nicht rechtskonform! Eine neue Lösung musste her und Medienministerin Raab scheint sie in der neuen Abgabe für alle gefunden zu haben - obwohl auch Varianten wie eine Paywall wie bei Netflix und Co. oder einer Finanzierung aus dem Budget gegeben hätte.