Lehrer fordern Ende des Heimunterrichts

2021 befanden sich 7500 Schülerinnen und Schüler in häuslichem Unterricht. In Österreich gibt es keine Schul-, sondern nur eine Unterrichtspflicht gilt. Kinder können außerdem Privatschulen ohne Öffentlichkeitsrecht besuchen, die selbst keine Schulzeugnisse vergeben dürfen. Selbst am Höhepunkt 2021 war freilich nur rund ein Prozent der Schülerinnen und Schüler bis zur neunten Schulstufe zum häuslichen Unterricht angemeldet, seither gab es einen deutlichen Rückgang.