Auto in Tiefgarage aufgebrochen: Festnahme!

Pole in Justizanstalt gebracht

Kurz darauf wurde der Pole vom Geschädigten und dessen Partnerin aber gesehen, wie er im Auto sitzt. „Der Mann hatte bereits den Zulassungsschein des Wagens in seinen Händen, jedoch keine Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen“, heißt es seitens der Polizei. Die eingetroffenen Beamten nahmen den Einbrecher fest und brachten ihn zur Polizeiinspektion. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 39-Jährige in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.