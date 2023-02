Haslauer setzt Salzburg AG unter Druck

Bis zur Aufsichtsratssitzung am 7. März sollen mögliche Auswirkungen des Wiener Urteils eruiert sowie die Preisbildung transparenter werden. „Sollte sich eine Unrechtmäßigkeit in der generellen Preiserhöhung österreichischer Energiekonzerne und eventuell auch jener in der Salzburg AG herausstellen, sind die getroffenen Maßnahmen im Sinne der Kundinnen und Kunden unverzüglich rückabzuwickeln“, forderte Haslauer.